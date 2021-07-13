Один человек получил ранения при взрыве в жилом доме Приморья

Взрыв произошел в многоквартирном доме в городе Фокино. В результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщила местная прокуратура.

В ведомстве отметили, что все произошло в ночь на 13 июля. На место взрыва выехал прокурор города Алексей Кормилицын. Экстренные службы проводят проверку в связи с инцидентом. Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва. Дело взято на контроль прокуратурой Фокино.

Недавно в жилом доме Новосибирска произошел взрыв газа. Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ в здании.