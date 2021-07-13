Экстремальная жара в Москве сменится дождями к концу недели

Конец недели в Москве ознаменуется приходом ливней с грозами, которые сменят экстремальную жару. Подробнее об этом рассказал сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Грозовые облака начнут образовываться в столице с четверга, погода станет неустойчивой. Местами пройдут сухие грозы, где-то могут начаться короткие дожди. Столбики термометров остановятся на отметке в плюс 30 градусов, однако картина поменяется уже к выходным — температура снизится до 25 градусов со знаком плюс.

Специалист также предупредил, что в начале недели в Москве по-прежнему будет наблюдаться жаркая погода. Так, во вторник и среду снова будут побиты температурные рекорды — столбики термометров поднимутся до плюс 34 градусов.