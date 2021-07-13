Мыс Фиолент вошел в список самых опасных пляжей Крыма

Многие отдыхающие предпочитают нежиться под лучами солнца на пляжах. В погоне за самыми безлюдными местами и красивыми горными видами есть риск получить травмы.

Большинство трагедий происходит на диких пляжах, где есть крутые скалистые склоны. Эти места привлекают труднодоступностью, но могут испортить отдых травмами для туристов. Около 70% несчастных случаев приходится на дикий пляж мыса Фиолент, передает Федеральное агентство новостей.

Общая протяженность крымских пляжей составляет 450 километров. Только 25% из них можно назвать безопасными. На участке от мыса Херсонес до Фиолента и бухты Ласпи следует избегать мысов Кошка, Ифигения, Никита, Зеленого мыса.

Отдыхающим на юго-восточном побережье Крыма не рекомендуется рисковать жизнью на мысах Чобан-Куле, Ай-Фока, Алчак, Меганом. В районе Севастополя небезопасным считается пляж около Радиогорки — Учкуевки.