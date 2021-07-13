Парламент США утвердил кандидата на пост главы агентства кибербезопасности

Бывшую сотрудницу АНБ США Джен Истерли решением Сената страны назначили главой агентства по кибербезопасности. Об этом сообщил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

Майоркаса в связи с этим событием поздравил Истерли с назначением на пост директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA). Министр также отметил, что с момента создания CISA три года назад, экс-сотрудница Агентства национальной безопасности стала второй главой ведомства, которого утвердили в сенате.

Ранее в Сенате США сообщили, что парламент рассмотрит отмену законопроекта о ведении боевых действий на территории Ирака. Отмечается, что документ был принят еще в 2002 году.