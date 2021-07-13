Россия и США могут провести дипломатическую встречу в ближайшее время

Российская сторона намерена провести встречу с США под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Точная дата встречи пока не была анонсирована. Но Антонов выразил твердую уверенность, что переговоры состоятся в ближайшие недели. По его словам, отправной точкой начала диалога может стать озабоченность сторон в стратегической сфере.

Антонов добавил, что после встречи президентов России и США в Женеве наблюдается позитивная динамика налаживания отношений с Вашингтоном. Однако делать окончательные выводы рано, предстоит еще много работы, подчеркнул посол.