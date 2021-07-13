Меркель унизила Байдена защитой "Северного потока — 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель унизила президента США Джо Байдена упорной поддержкой трубопровода "Северный поток — 2". Так считает публицист Андреас Клут в статье для Bloomberg.

По мнению автора, глава ФРГ демонстрирует явное пренебрежение к своему американскому коллеге. Это можно объяснить тем, что Меркель "ни на дюйм" не пытается исполнять требования Байдена по вопросу "СП-2", отметил Клут.

"Упорно поддерживая российский трубопровод, Ангела Меркель подвела США и Европу и оставила своему приемнику только плохие варианты", — подчеркнул публицист.

Андреас Клут обратил внимание, что вместо поддержки других стран Запада в вопросе конфликта с Россией, Германия буквально унизила США. Однако подобная защита "Северного потока — 2" станет "пятном на репутации" немецкого политика, поскольку ее позиция решительно расходится с мнением Байдена и партнеров в Европе.