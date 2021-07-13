Травмы в ДТП с участием "Лады" и КамАЗа в Москве получили пять человек

Пять человек пострадали в результате крупного столкновения "Лады" и КамАЗа в Гагаринском туннеле Москвы. Об этом сообщили в СМИ.

Известно, что водитель Lada допустил столкновение с КамАЗом, после чего легковушка была отброшена в ограждение. В результате этого "Лада" протаранила грузовик дорожных рабочих.

После случившегося пострадавшие оказались зажаты в салоне машины. Четверым участникам происшествия понадобилась помощь медицинских работников. У одного пострадавшего диагностировали тяжелые травмы, трое отделались легкими ранениями.