Пушков предугадал тему будущего разговора Зеленского с Байденом

Сенатор Алексей Пушков пояснил, почему президент Украины Владимир Зеленский добивается участия США в переговорах по Донбассу. По его словам, Вашингтон будет поддерживать Киев.

Именно эту тему во время предстоящих двусторонних переговоров между Зеленским и американским лидером Джо Байденом затронет украинских гарант, уверен Пушков. Зеленский хочет видеть США частью "нормандского формата", чтобы Вашингтон в случае необходимости смог повлиять на Москву.

"Зеленский хочет привлечь США, поскольку уверен, что Вашингтон будет играть на его стороне", — прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Кроме того, Зеленский может поговорить с Байденом о строительстве российского газопровода "Северный поток — 2". Украинский лидер уверен, что реализация данного проекта "угрожает энергетической безопасности всей страны".