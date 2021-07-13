Авария с автобусом в Боливии унесла жизнь 31 человека

Жертвами жуткого ДТП, произошедшего в одной из провинций Боливии, стал 31 человек и еще около десяти пассажиров пострадали. Об этом сообщил местный телеканал "Унитель".

Согласно имеющейся информации, медики квалифицировали состояние здоровья двоих пострадавших как тяжелое. На месте инцидента работают специалисты экстренных служб.

Известно, что автотранспортное средство двигалось в столицу Боливии Сукру, когда упало в овраг с высоты 150 метров. По предварительной информации, причиной трагедии могла стать ошибка водителя.