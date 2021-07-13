Олимпийская деревня для спортсменов заработала в Токио

Деревня для олимпийских спортсменов начала функционировать на берегу Токийского залива. От церемонии открытия объекта отказались из-за пандемии.

Площадь Олимпийской деревни составляет почти 44 гектара. В ней одновременно могут проживать 18 тысяч спортсменов и других членов сборных. Атлеты будут заселяться в нее за пять дней до начала соревнований, отметили в оргкомитете Игр.

Организаторы Олимпиады готовы продлить некоторым спортсменам срок пребывания в деревне, если необходимо тренировать других членов сборных. Им разрешат остаться для обеспечения присутствия представителей всех стран-участниц на церемониях открытия и закрытия Игр, добавили в оргкомитете.