Президент Украины Владимир Зеленский ведет свою страну по пути уничтожения. Об этом заявила Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Комментируя статью лидера Российской Федерации Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", Поклонская указала, что Зеленский навязывает украинскому народу иные исторические ценности и "другую веру". По мнению парламентария, это ведет Украину к самоуничтожению.

"До событий 2014 года по-настоящему творческий человек Владимир Зеленский показывал доброе кино про один народ — украинцев и русских" — пишет Поклонская.

Однако, заняв президентское кресло, Зеленский перестал "показывать доброе кино" и изменил риторику. Поклонская уверена, что сейчас своими действиями Зеленский сеет ненависть и вражду между русскими и украинцами.