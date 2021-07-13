Украина назвала условие отказа от претензий к "Северному потоку — 2"

Власти Украины готовы смириться с газопроводом "Северный поток — 2", если страны Запада окажут им военную помощь. Такое условие выдвинул украинский экс-посол в США Валерий Чалый.

Западные страны во главе с США могут предоставить Киеву оружие и военных инструкторов, чтобы украинская сторона отказалась от претензий к трубопроводу. Чалый считает, что Киев должен не рассматривать возможность денежных компенсаций, а настаивать на помощи в оборонной сфере, передает "ПолитЭксперт".

"Хотите компенсировать — пожалуйста — поставляйте вооружение, тренируйте армию, и тогда мы будем спокойнее", — заявил бывший украинский посол.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отправился в Германию с двухдневной рабочей поездкой. Одной из главных тем переговоров Киева и Берлина должен стать газопровод "Северный поток — 2".