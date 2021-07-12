Иммунитет к COVID-19 после болезни и прививки различается своими свойствами

Иммунитет привившегося и перенесшего коронавирус пациента различается временем реагирования и универсальностью, заявила эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина.

Антитела, полученные после COVID-19, будут реагировать на вирус быстрее. Однако иммунитет вакцинированного человека считается более универсальным, передает РИА Новости.

"Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа", — пояснила Ненастина.

Еще одно отличие между иммунитетами заключается в уровне антител. После вакцинации их в организме больше, чем после перенесенного коронавируса.