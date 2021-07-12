Представитель ДНР: для украинцев лучше всего будет, если Украина войдет в состав РФ

Вся Украина, или во всяком случае ее большая часть, рано или поздно добровольно войдет в состав России, и чем раньше это произойдет, тем лучше для украинского народа.

Такое мнение в эфире донецкого телеканала «Первый республиканский» высказал бывший глава пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

«Я убежден, что рано или поздно это произойдет. Я убежден, что большая часть Украины добровольно станет частью России, а, может, и вся Украина. И чем раньше это произойдет, тем лучше и для украинцев», — заявил Безсонов.

Также представитель ДНР добавил, что в глазах Запада Украина является всего лишь расходным материалом для пикировок с Москвой. А власти Украины, по его словам, методично освобождают территорию страны от людей.

При этом Безсонов добавил, что западные страны, включая и Соединенные Штаты Америки, не планируют вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией, отстаивая украинские интересы.

«Американцы не собираются воевать с Россией, они будут воевать до последнего украинца. Ситуация в том, что Украина — просто инструмент, и у американцев задача, чтобы этот инструмент затупился не сразу, чтобы он как можно дольше выполнял функцию не нанесения урона России, а какого-то раздражителя», — объяснил Безсонов.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

США, по его словам, не хотят, чтобы в результате какой-то провокации этот инструмент сразу исчез. А в случае какого-либо необдуманного шага со стороны Киева у России просто не останется выбора – ей придется вмешаться и раз и навсегда поставить Украину на место, уверен Безсонов.

И даже если рассуждать о гипотетической возможности наступления украинских вооруженных сил в Донбассе, это наступление, несмотря на теоретическую поддержку украинской армии со стороны НАТО и США, закончится полным разгромом ВСУ.

«Если так случится, и Украина захочет масштабно наступать на Донбасс, как финальная битва, то, конечно, Россия "впишется". И сколько бы натовцев не погибло в этой мясорубке, НАТО против России воевать не пойдет», — уверенно заключил Даниил Безсонов.

Напомнил ранее депутат Верховной рады от ОПЗЖ («Оппозиционная платформ – За жизнь») Олег Волошин предупредил власти страны, что попытка провести в Донбассе военную операцию приведет к полномасштабному военному конфликту между Украиной и Россией.