Экс-депутат Рады: украинцы приняли Зеленского за Голобородько, и обманулись

Украинские избиратели жестко просчитались, проголосовав на президентских выборах 2019 года за актера Владимира Зеленского, который ассоциировался у людей с героем сериала «Слуга народа».

Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» рассказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, по словам которого тот факт, что украинцы приняли кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за сыгранного им учителя истории Василия Голобородько, поневоле ставшего главой государства, сыграл с ними злую шутку.

Зеленский же во время предвыборной гонки старался всем понравиться и «говорил ста голосами».

«(Экс-президент Украины Петр) Порошенко говорил, что Зеленский — это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: "Это облако в штанах". Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули», — отмечает Мураев.

Как выяснилось, Зеленский совсем не Василий Голобородько, который уважал граждан Украины и защищал страну, а люди, которые доверились эмоциям, выбрали совсем не того человека.

В заключение бывший депутат призвал украинцев делать друг для друга то, что не в состоянии сделать для них Зеленский и его правительство – объединяться и помогать. Нынешнее украинское государство во главе с Владимиром Зеленским – это не про людей, не про права и свободы, и не про мир и дружбу с соседями, подчеркнул Мураев.

facebook.com / Евгений Мураев

Напомним, 1 июля 2021 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы и русские – это не один народ. Внимательные зрители тут же напомнили главе государства, что не так давно он придерживался совсем другой тоски зрения. В апреле 2014 года, Зеленский, еще не имевший президентских амбиций, находясь в Донецке на гастролях со студией «Квартал 95», дал местной газете интервью, в котором назвал русских и украинцев одним народ, подчеркнув при этом, что именно по этой причине украинцы не могут быть против русских.