Роман Протасевич стал пользователем Instagram

Один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич на днях завел очередную страницу в социальных сетях.

Журналист решил стать новым пользователем Instagram. Об этом он заявил на своем официальном аккаунте в Twitter. Кроме этого, блогер уже успел выложить несколько скриншотов со свежей страницы и предложил подписчикам задать ему вопросы.

Протасевич раньше вел активную деятельность в Тwitter, однако новый аккаунт одного из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала заблокировали спустя несколько дней после создания учетной записи. Администрация соцсети решилась на такие меры из-за нарушения правил приложения со стороны журналиста.