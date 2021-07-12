Американист объяснил протесты на Кубе санкциями Трампа

Санкции экс-президента США Дональда Трампа заставили кубинцев массово протестовать из-за падения уровня жизни в стране, сообщает эксперт по Латинской Америке Николай Калашников.

Страна переживает достаточно сложный период в экономическом отношении, рассказал советник директора Института Латинской Америки РАН в интервью для сайта 360tv.ru.

По словам эксперта, Трамп ввел максимальные экономические ограничения по отношению к Кубе.

"Пандемия только усугубила ситуацию, потому что резко сократилось количество иностранных туристов, которые приезжают. Туризм стал локомотивом экономического развития острова в последние годы», — заметил Калашников.

По его словам, лозунги были в основном против местных властей. Участники акций требовали свободы, демократии и более решительных действий по борьбе с пандемией. В числе прочего жители страны потребовали увеличить темпы вакцинации. Многие оказались недовольны растущим дефицитом электроэнергии и продовольствия. Однако эксперт пока не видит предпосылок для серьезного недовольства властью. По его мнению, прошедшие акции были не очень крупными в масштабах страны.