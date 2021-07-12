Власти Франции объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 для врачей

Обязательная вакцинация вводится для медицинских работников Франции. Об этом заявил президент государства Эммануэль Макрон.

Теперь граждан Франции будут пускать в бары, рестораны, торговые центры, поезда и самолеты, если они прошли вакцинацию или у них отрицательный тест на коронавирус. Изменения начнут действовать с начала августа, подчеркнул Макрон.

"Мы вводим обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала и представителей ряда других профессий", — сообщил Макрон.

Контролировать и наказывать нарушителей обязательной вакцинации начнут с 15 сентября 2021 года. Данные меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране, связанной с коронавирусной инфекцией, дополнил президент Франции.