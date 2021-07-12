Мэр Кисловодска Курбатов перенес операцию после падения с электросамоката

Упавшего с электросамоката мэра Кисловодска Александра Курбатова прооперировали врачи. Городской глава находится в стабильном состоянии, медики отмечают позитивные показатели.

Ранее кисловодский градоначальник был введен врачами в искусственную кому. До операции состояние Курбатова медики оценивали как крайне тяжелое.

Глава Кисловодска лечится в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Отмечается, что организм главы Кисловодска в положительном ключе реагирует на лечение.