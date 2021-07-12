Жители ЦАР возмутились безразличию миссии ООН к смертельному ДТП с участием миротворцев

Население ЦАР давно разочаровано в представителях миссии ООН и просит вывести их из страны.

Возмущение центральноафриканцев вызвал тот факт, что никто из представителей Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) не прокомментировал смертельную аварию на Авеню де Франс.

Миротворцы устроили аварию в столице Центральноафриканской Республики 3 июля. Они наехали на водителя мотоцикла и хотели скрыться с места происшествия, однако во время побега столкнулись с еще одним мотоциклистом. В результате случившегося один человек погиб на месте, еще двое получили серьезные травмы различной степени тяжести.

Граждане возмутились подобным поведением. Люди устроили стихийный митинг возле штаб-квартиры МИНУСКА с требованием наказать злоумышленников.

"Мы не животные", — кричали участники акций протеста.

На сегодняшний момент население ЦАР разочаровалось в представителях миссии ООН. Граждане требуют, чтобы из африканской страны вывели миротворческий контингент, сообщал ФАН.