Депутат Боярский поддержал призыв Роспотребнадзора о вакцинации населения

Россиянам не стоит бояться вакцинации, так как она поможет справиться с пандемией коронавируса, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

Роспотребнадзор сообщил, что для победы над коронавирусом нужно привить от 94% до 96% всего населения страны. Депутат Боярский поддержал рекомендации ведомства.

"Я сам сделал две прививки, первую — в декабре прошлого года, недавно ревакцинировался", — поделился парламентарий в беседе с Федеральным агентством новостей.

Боярский уточнил, что нет другого способа справиться с пандемией, кроме как переболеть или сделать прививку. Каждый россиянин должен сделать ответственный выбор и подумать не только о своем здоровье, но и окружающих, заключил депутат.

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