Россия поможет Эфиопии модернизировать армию в рамках нового соглашения

Эфиопия и Россия заключили новое соглашение в рамках военного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщила министр финансов обороны Эфиопии Марта Льюиг.

По ее словам, Москва согласилась оказать африканской стране помощь в модернизации вооруженных сил. Соглашение было заключено во время визита российской делегации в столицу Эфиопии, передает ФАН.

Льюиг указала, что данная договоренность имеет огромное значение для подготовки профессиональных кадров в составе местной армии. Помимо этого, по ее мнению, соглашение укрепит давнюю дружбу Москвы и Аддис-Абебы.

Стоит отметить, что помощь российской стороны в текущий момент является жизненно важной для властей Эфиопии. Дело в том, что в республике идет активная фаза противостояния правительственных войск с племенами оромо и амхара и сепаратистами "Народного фронта освобождения Тыграя". В то же время военнослужащие из РФ по праву называются одними из самых подготовленных в мире и могут многому научить эфиопских солдат.

В целом сотрудничество в оборонной сфере между Россией и Эфиопией продолжается в течение нескольких лет. Так, в 2018 году глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проводил встречу с эфиопским коллегой Сирайя Фегета в Москве.