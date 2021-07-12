Воспитанник академии "Локомотива" Иосифов перешел в испанский "Вильярреал"

Полузащитник Никита Иосифов перешел в "Вильярреал" на правах свободного агента.

Испанский "Вильярреал" 12 июля объявил о подписании контракта с воспитанником академии столичного "Локомотива" Никитой Иосифовым. Соглашение с 20-летним полузащитником рассчитано на пять лет.

Иосифов будет выступать за вторую команду "Вильярреала", который в прошлом сезоне занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету полузащитника шесть матчей за "Локомотив". Его контракт с московским клубом истек 30 июня.