Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала перспективы своего переезда за границу

Скандально известная журналистка и светская львица Ксения Собчак высказалась о возможности эмиграции в другую страну. Она назвала причину, которая ее бы заставила это сделать.

Собчак призналась, что никогда бы решение о переезде из России не далось ей легко. Своими рассуждениями на эту тему звезда поделилась в разговоре с недавно вернувшейся из Америки телеведущей Юлией Бордовских. Журналистка представила себя на месте собеседницы и отметила, что очень привыкла ко всему, что ее окружает.

"Выковырять себя из комфортной среды друзей… Любимый дом, улицы, русский язык… Не знаю, я бы, наверное, сделала это только в случае революции какой-нибудь", — высказалась она в выпуске собственного YouTube-шоу.

Около двух месяцев назад СМИ стали сообщать, что Ксения Собчак имеет израильское гражданство. Звезда в ответ на это заявила, что информация не только не соответствует правде, но является клеветой в ее адрес.