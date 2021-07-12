«Хромые утки» КПРФ. Почему красных губернаторов сватают в Госдуму

Лишиться губернаторского кресла вопреки собственным обещаниям может не только руководитель Владимирской области, член ЛДПР Владимир Сипягин. Вероятно, список депутатов Госдумы после сентябрьских выборов пополнится одним из губернаторов от КПРФ: Андреем Клычковым (Орловская область) или главой Хакасии Валентином Коноваловым. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента (АП).

Если «переквалификация» Сипягина у источников не вызывает сомнений, то относительно Коновалова и Клычкова мнения инсайдеров расходятся: оба оппозиционных губернатора красуются в предвыборных списках коммунистической партии, а их эффективность неоднократно ставилась под сомнение.

С другой стороны, руководство партии упорно опровергает малейшие слухи и подчеркивает, что названные народные избранники — лишь «кандидаты-паровозы». Экспертное сообщество парирует, что ни один, ни второй не способны принести пользу КПРФ в силу низких симпатий со стороны электората.

wikipedia.org / Иван Абатуров / CC BY-SA 4.0

Потеря контроля

Слухи о скорой отставке владимирского губернатора муссировались практически с момента его вступления в должность. Причем речь шла не только о Сипягине, но и о главе Хакасии Коновалове. Тогда СМИ, ссылаясь на АП, прочили им карьеру длиной в один год. После этого их, как ожидалось, должны были заменить «управленцы-технократы».

Впрочем, прогнозы не сбылись: Сипягин управляет Владимирской областью вот уже третий год — правда, с переменным успехом, а в запасе у него — еще два.

В крайне неудобное положение члена ЛДПР однажды поставил лидер партии Владимир Жириновский. В начале июля 2020 года он заявил, что в знак протеста против задержания однопартийца, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала либерал-демократы могут не только сдать депутатские мандаты, но и попросить губернаторов от ЛДПР — Сипягина на пару с руководителем Смоленской области Алексеем Островским — уйти в отставку.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Впрочем, Сипягин тогда отрезал, что лично он в отставку не собирается.

«Жители Владимирской области мне доверили возглавить регион, и я честно с полной самоотдачей работаю и буду работать весь отведенный мне законом срок», — написал тогда он в Instagram.

Самоотдача Сипягина была видна невооруженным глазом. Особенно высоко жители региона «оценили» его решение лечиться от коронавируса в московской частной клинике. Тогда он пояснил, что не хотел «занимать койку в инфекционных госпиталях» — мол, свободных мест в них так мало, а кому-то госпитализация «спасет жизнь».

Тем не менее самоотверженность губернатора не позволила ему повысить позиции. В июне этого года Сипягин занял предпоследнюю строчку (84 место) в рейтинге влияния глав субъектов РФ, проведенном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

wikipedia.org / Presidential Press and Information Office / kremlin.ru

А по итогам выполнения KPI за 2020 год Владимирская область оказалась в списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам. Холдинг «Минченко Консалтинг» также поставил Сипягина на последнюю строчку среди представителей ЦФО по политической устойчивости.

25 июня губернатора Владимирской области включили в первую пятерку общефедерального списка кандидатов от ЛДПР, что только лишь подлило масла в огонь. Однако тогда в партии объяснили, что такой шаг вовсе не означает переход Сипягина с административной работы на место депутата Госдумы. Слухи опроверг и сам губернатор.

«Должен разочаровать моих оппонентов: включение моего имени в партийный список не означает ухода с поста губернатора Владимирской области. Партии всегда стремятся включить в федеральный список опытных и узнаваемых на всероссийском уровне политиков, за плечами у которых результативная работа в интересах жителей. Это общеизвестная практика, существующая годами», — написал чиновник в Instagram.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Впрочем, авторитетный Telegram-канал «Незыгарь» утверждает, что Сипягин скрывает свой переход в нижнюю палату парламента, потому что «боится полной потери управляемости в предвыборный период».

«Губернатор выдвинут пятым номером федерального списка ЛДПР на думские выборы в связи с чем эксперты констатируют возрастающее давление на Сипягина и нескрываемое желание жителей избавиться от “случайного губернатора”», — говорится в посте.

Случай против судьбы

И губернатор Орловской области Андрей Клычков, и глава Хакасии Валентин Коновалов имеют равные шансы на то, чтобы оставить губернаторский пост в пользу депутатского мандата, допускает «Ъ». Однако, несмотря на то, что оба являются членами оппозиционной партии, лишь одному из них удалось добиться лояльности со стороны Кремля.

Причина довольно прозаична. В 2018 году Коновалов стал «нежданным» победителем, сумевшим заручиться поддержкой 44,81% избирателей и существенно опередить действующего главу республики единоросса Виктора Зимина (у того было 32,42%). Во втором туре Коновалов остался один, так как его основной конкурент снялся за два дня до голосования по состоянию здоровья. Коммунист выиграл выборы с результатом 57,6% голосов.

vk.com / Валентин Коновалов

В свою очередь Клычков подходил к предвыборной кампании уже со внушительным «багажом»: с 2017 года он был врио губернатора Орловской области. На должность его назначил президент Владимир Путин после отставки Вадима Потомского. На выборах он одержал безоговорочную победу, завоевав симпатии 83,6% избирателей.

Будучи главой администрации, Коновалов неоднократно подвергался критике на федеральном уровне. И причин для этого было предостаточно. Так, например, в апреле этого года Верховный суд Республики Хакасия признал недействительным закон о бюджете региона на 2021-2023 гг., поскольку последний противоречил федеральному законодательству.

Критична в Хакасии и ситуация с коронавирусом. В ноябре прошлого года медики республики обратились к Путину и министру обороны Сергею Шойгу, обвинив Коновалова и региональный Минздрав в бездействии при борьбе с пандемией. А за последние выходные в регионе отметили неблагоприятную тенденцию: выявили 300 новых случаев заражения.

wikipedia.org / Annenkoan

Что касается Клычкова, то его «Ъ» называет «лояльным Кремлю» губернатором хотя бы потому, что на прошлых выборах «Единая Россия» получила в городском совете Орла 22 из 38 мандатов, тогда как коммунисты остались с четырьмя.

С другой стороны, рейтинги красного губернатора ненамного лучше, чем у Коновалова. АПЭК ставит Клычкова на 83 место по рейтингу влияния (Коновалов — на последнем, 85), а «Минченко Консалтинг» оценивает его политическую устойчивость на 12 баллов против 6 у Коновалова.

Причина низких рейтингов у ставленника Кремля состоит, в том числе, и в его окружении. В мае 2021 года на мэра Орла Юрия Парахина завели два уголовных дела за халатность и злоупотребление должностными полномочиями.

«[Это] еще один удар по шатким позициям Клычкова. Губернатор превращается в хромую утку: ожидания ухода Клычкова в регионе нарастают», — пишет Telegram-канал «Незыгарь».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Мнение эксперта

Оба управленца оказались в партийном списке КПРФ, однако их позиции, а значит, и шансы на кресло депутата разнятся. Клычков вошел в общефедеральную часть под пятым номером, что, по утверждению «Ъ», гарантирует ему место в нижней палате парламента.

«Когда популярный губернатор идет "паровозом" в региональном списке, всем понятно, что он останется работать. Но для чего идти в первом эшелоне? Клычков не настолько узнаваем, чтобы каким-то образом влиять на популярность партии на федеральном уровне», — цитирует издание собеседника из администрации области.

Однако источники «Нызыгаря» полагают, что губернатора Орловской области так просто в Госдуму не отпустят — мол, конкуренция внутри КПРФ слишком высока. Против Клычкова сыграть может и «близкая связь» с правящей партией.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Отдельные вопросы вызывает место Коновалова в «красном» списке — он занимает вторую позицию в региональной группе №14 после малоизвестного предпринимателя из Красноярска Ивана Бабича. Причем, по собственному признанию главы Хакасии, такое решение он принял самолично.

«В списке региональной группы, которая объединяет кандидатов от КПРФ из Хакасии, Красноярского края и Томской области, я представляю нашу республику. Но поскольку я не намерен оставлять руководство регионом, то посчитал неуместным возглавлять объединенную группу» — написал Коновалов на странице «ВКонтакте».

Как отметил в разговоре с «Ъ» второй секретарь хакасского рескома КПРФ Григорий Назаренко, у второго номера в таком предвыборном списке едва ли есть шансы на получение думского мандата. В свою очередь политолог Константин Калачев констатировал, что Клычков и Коновалов нужны КПРФ лишь для «престижа и расторговки», но не для электоральных целей.

Федеральное агентство новостей / Татьяна Костянова

Впрочем, в Центральном комитете КПРФ поспешили опровергнуть сообщения о возможном переходе двух коммунистов в Госдуму. Их появление в списках в партии назвали частью политического процесса, которое не означает «планов покинуть свои посты».

«Иногда, когда кажется, что в информационном пространстве мало новостей, возникает желание их сконструировать. Но слухи — это не новости, слухи — это слухи, качественная же информационная работа журналиста связана с информацией, с ее иногда толкованием, что уже переходит из журналистики в публицистику, но уж точно не связана со слухами», — передают РИА Новости слова зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» член РАПК, политолог Андрей Патралов выразил уверенность, что прямых планов сменить административное кресло на депутатское у обсуждаемых персон нет. Однако их судьба напрямую зависит от успешного ведения избирательной кампании партии в своем регионе.

vk.com / Валентин Коновалов

«Два электоральных цикла назад такой эксцесс был в Вологодской области, когда кандидатский список возглавил губернатор Вячеслав Позгалев. Вологда показала скромные результаты при голосовании за “Единую Россию”, а поскольку губернатор просил поддержать эту партию, если они доверяют губернатору, то он счел сдержанное голосование оценкой своей работы на посту. И принял депутатский мандат — он был первым в региональном списке — и сложил полномочия», — поделился собеседник издания.

Патралов напомнил, что глав субъектов РФ утверждает президент, поэтому главам субъектов РФ проще получить «принципиальное согласие» от руководства на смену стези, нежели «создавать неожиданности, которых никто не любит».