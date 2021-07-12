Либеральные СМИ не обратили внимания на прокол ОЗХО в отчете по инциденту с Навальным

Так называемые либеральные СМИ игнорируют несостыковку в отчете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту со скандальным блогером Алексеем Навальным.

Внимание к "саморазоблачению" ОЗХО привлек политолог Сергей Марков, который ознакомился с расследованием историка Александра Дюкова. Последний изучил отчет организации за прошлый год и увидел, что она отправила своих специалистов в Германию в день отравления блогера.

"По просьбе Германии 20 августа 2020 года секретариат направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина", — указано в документе.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это подтверждает, что отравление Навального заранее спланировали на Западе, поскольку 20 августа блогер только вылетел из Томска в Омск. Однако либеральные СМИ не обратили внимания на прокол ОЗХО.

Новые факты в расследовании инцидента с Навальным проигнорировали Deutsche Welle, "Радио Свобода"1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и "МБХ-медиа", пишет Федеральное агентство новостей. А главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов не упомянул о данных из отчета ОЗХО в полуторачасовом эфире радиостанции от 10 июля, хотя с самого инцидента следил за развитием событий. Зато на "Эхе Москвы" в деталях разобрали статью Юлии Навальной в глянцевом издании Vanity Fair.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента