Неосторожные действия многих украинских политиков, которые основываются на ложных оптимистичных выводах из прошедших недавно в Черном море учений «Sea Breeze-2021» и веры в поддержку Запада, могут привести страну к вооруженному конфликту с Россией.

С таким предостережением в разговоре с информационным агентством Nation News выступил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам эксперта, совместные военно-морские учения стран НАТО с Украиной и Грузией в Черном море стали причиной появления у киевских политиков опасных иллюзий, которые могут стать причиной большой катастрофы.

Июньские учения «Sea Breeze-2021» стали самыми масштабными за всю историю их проведения. Участие в маневрах приняли 32 военных корабля из 32 стран. При этом характер учений был не оборонительным, а явно агрессивным, что дало Киеву повод для большого оптимизма.

По мнению Михаила Погребинского, украинские политики неверно поняли роль своей страны в прошедших учениях, многим из них совместные маневры с НАТО затмили глаза, и в этом состоянии власти Украины могут подтолкнуть страну к катастрофе, от которой та и так находится в одном шаге.

Global Look Press / Nina Liashonok/Keystone Press Agency

Global Look Press / Nina Liashonok/Keystone Press Agency

«У многих политиков, представляющих Украину, нет опыта, и мысли нередко политически незрелые. Их неосторожные действия, основанные на ложных выводах, являются элементом самовнушения. Такие мысли могут привести к вооруженному конфликту с Россией», — предупреждает политолог.

Украина сейчас испытывает нехватку здравомыслящих политиков, добавил Михаил Погребинский. А те политики, которые есть, слишком верят в поддержку западных партнеров. Предотвратить катастрофу на Украине могут только местные военные, если те остудят «горячие головы» политиков и остановят власти от непродуманных шагов, заключил политолог.