Полицейские в Техасе расстреляли главу семьи, когда он потянулся к ребенку в машине .

Власти Техаса должны провести независимое и открытое расследование убийства 27-летнего Александра Гонсалеса, который был расстрелян сотрудниками полиции Остина 5 января 2021 года. Данное требование американских коллег поддержали российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями, сообщает ФАН.

Гонсалес был застрелен во время задержания. Офицер полиции рассказал, что молодой человека якобы подрезал его, находясь за рулем автомобиля. Правоохранитель выстрелил в Гонсалеса и вызвал подкрепление. Машина подозреваемого проехала некоторое расстояние и остановилась на обочине.

Полицейские приказали мужчине сдаться, однако Гонсалес был дезориентирован и обеспокоен судьбой своей девушки, которая получила ранение. К тому же на заднем сидении находился маленький ребенок погибшего.

Гонсалес открыл заднюю дверь машины и захотел проверить малыша. В этот момент в него попали несколько пуль. Полицейские решили, что Гонсалес тянется за оружием.

Инцидент вызвал резкую критику со стороны правозащитников и общественности. Расследование затянулось почти на пять месяцев. Полицейское управление по неизвестным причинам не могло предоставить видеозаписи с нагрудных камер сотрудников. Адвокат семьи погибшего считает, что таким образом стражи порядка пытаются снизить градус накала в обществе.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями, созданная при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, намерена добиться правды и помочь семье погибшего восстановить справедливость.