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Увольнение Черчесова не удивило экс-вратаря сборной России Акинфеева

/ Обновлено: 12 июля 2021 19:41 83
Увольнение Черчесова не удивило экс-вратаря сборной России Акинфеева

Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал, как отреагировал на уход из национальной команды Станислава Черчесова.

Игорь Акинфеев не звонил Станиславу Черчесову после того, как РФС расторг контракт с 57-летним тренером. Об этом вратарь ЦСКА рассказал в эфире "Коммент.Шоу". По словам Акинфеева, его не удивило решение РФС.

"Так всегда происходит — не только в сборной, но и в клубе. Я уже практически 30 лет в футболе, для меня уже практически нет никакой неожиданности никогда. Он был в сборной практически пять лет. За пять лет что-то сделал, что-то нет", — подчеркнул голкипер.

Акинфеев играл за сборную России с 2004 по 2018 год. Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА завершил карьеру в национальной команде после чемпионата мира в РФ.