Новые меры по коронавирусу ввели в Воронежской области

Администрация Воронежской области усилила меры по нераспространению коронавирусной инфекции в регионе.

Согласно новым требованиям, выезд организованных групп детей за пределы региона временно запрещен. Детским спортивным командам пока не разрешили покидать пределы Воронежской области. Власти региона поручили ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции детских площадок и подъездов домов.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с января 2021 года. Жители страны могут сделать прививку от COVID-19 бесплатно при наличии полиса ОМС. Все отечественные вакцины доказали свою эффективность и безопасность.