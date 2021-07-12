В МИД России считают позитивным сигналом визит Джона Керри в Москву

Визит спецпосланника США по климату Джона Керри является позитивным сигналом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с американским представителем.

Министр назвал визит Керри в российскую столицу своевременным. Кроме того, событие является позитивным сигналом в развитии двусторонних отношений. Это позволит снять напряженность в связях и наладить работу в областях, которые представляют общие интересы.

Лавров добавил, что такой подход соответствует духу женевского саммита. Москва готова укреплять равноправный диалог с Вашингтоном.