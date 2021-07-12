Эксперты рассказали о тенденциях на рынке подсолнечника

Ожидание рекордного урожая подсолнечника уже вызвало падение цен на подсолнечное масло по всему мире.

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев подтвердил, что стоимость продукта снизилась и внутри страны, однако на удешевлении для конечного потребителя это отразится лишь отчасти. Ценообразование на отечественном рынке формируется на основе экспортных цен и курса отечественной валюты. Рубль немного просел, сдержав тем самым коррекцию цен. Кроме того, стоимость подсолнечного масла будет складываться с учетом разницы цен между ним и соевым маслом, пишет сайт 360tv.ru.

Пока трудно говорить о том, как поведут себя цены на фоне прогнозируемого урожая, отметил зампред правления ассоциации Руспродсоюза Дмитрий Леонов. Необходимо учесть также погодную ситуацию, которая сложится на момент сбора и переработки подсолнечника. Эксперт подчеркнул, что многое зависит от погоды именно с июля по октябрь. От стоимости масла будут отталкиваться и цены на майонез, добавил он.