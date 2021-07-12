Корнилов рассказал о хитрой ставке Зеленского на «зеленых» в борьбе с «СП-2»

Украинский президент Владимир Зеленский, прибывший в Берлин на встречу с канцером ФРГ Ангелой Меркель, будет требовать компенсации за строительство газопровода «Северный поток – 2», который свяжет Россию и Германию в обход Украины.

Об этом в комментарии изданию «ПолитНавигатор» заявил публицист и политолог Владимир Корнилов, по мнению которого именно ради этой поездки Зеленский в последнее время постоянно критиковал позицию Берлина и Парижа относительно достройки российского газопровода, а также открыто вмешивался в немецкую избирательную кампанию в преддверии осенних парламентских выборов.

По мнению Владимира Корнилова, Зеленский для того и критиковал позицию властей Германии и Франции, чтобы выторговать хоть какие-то преференции для Украины.

«Милые бранятся – только тешатся. Зеленский не скрывает, что он сильно разочарован тем, что "Северный поток – 2", скорее всего, будет достроен и запущен. Причем, уже прямо обвиняет в предательстве и Францию, и Германию, и США. Но при этом хочет выторговать себе дальнейшие преференции», — говорит политолог.

Также Корнилов сообщил, что глава немецкой компании-оператора строительства газопровода «Nord Stream-2» рассказал в интервью, что подписанное в декабре 2019 гола российско-украинское соглашение о продлении на пять лет транзита российского газа через Украину было заключено под гарантии Соединенных Штатов Америки, что они не станут срывать строительство «Северного потока – 2».

Федеральное агентство новостей /

«Россия подписала с Украиной, а США потом начали вводить санкции, несмотря ни на что. Вот, чего стоят договоренности с Западом», — подчеркнул Корнилов.

В сентябре текущего года, напомнил эксперт, в Германии пройдут федеральные выборы, за которыми последует долгий процесс создания новой коалиции. И вопрос, который активно обсуждается в Германии, заключается в том, войдет в правящую коалицию партия «Зеленые» или нет. При этом Зеленский, не скрывая этого, делал ставку на «Зеленых» и напрямую вмешивался в предвыборные процессы, рассчитывая сорвать ввод в эксплуатацию «Северного потока -2»

«Если будут входить «Зеленые» в будущую коалицию – вопрос, поставят ли они "Северный поток – 2" вообще в свои требования или нет. Так что, когда произойдет создание коалиции, войдут ли туда "Зеленые" и какие требования они будут выдвигать – это ставит под вопрос в дальнейшем, будет ли меняться политика Германии в этом отношении или нет», — заключил Владимир Корнилов.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Напомним, ранее в понедельник, 12 июля, Министерство обороны Германии сообщило об отмене запланированной на этот день встречи украинского президента Владимира Зеленского оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Причина отмены встречи Зеленского и Крамп-Карренбауэр на называется.