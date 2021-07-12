Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Профессор Хейфец дал прогноз последствий митинга на Кубе

68
Профессор Хейфец дал прогноз последствий митинга на Кубе

Несколько тысяч кубинцев вышли на улицы, протестуя против политики правительства. Акции стали самыми крупными за последние 27 лет.

В эфире Медиагруппы «Патриот» профессор Виктор Хейфец напомнил, что в 1994 году были протесты на фоне серьезных проблем в экономике. Положение усугублялось и отсутствием поддержки со стороны СССР, а затем и России. Сейчас же действительно на улицы вышло немало демонстрантов, но протестуют жители восьми, далеко не самых крупных городов.

Эксперт не считает, что народные волнения могут обернуться «перестройкой», хотя и незаметными уже явно не останутся. Тут многое зависит от того, как будут действовать власти Кубы.

Хейфец добавил, что в стране существуют оппозиционные блогеры и СМИ. Активисты утверждают, что действия несогласных удается координировать через соцсети.