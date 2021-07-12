Профессор Хейфец дал прогноз последствий митинга на Кубе

Несколько тысяч кубинцев вышли на улицы, протестуя против политики правительства. Акции стали самыми крупными за последние 27 лет.

В эфире Медиагруппы «Патриот» профессор Виктор Хейфец напомнил, что в 1994 году были протесты на фоне серьезных проблем в экономике. Положение усугублялось и отсутствием поддержки со стороны СССР, а затем и России. Сейчас же действительно на улицы вышло немало демонстрантов, но протестуют жители восьми, далеко не самых крупных городов.

Эксперт не считает, что народные волнения могут обернуться «перестройкой», хотя и незаметными уже явно не останутся. Тут многое зависит от того, как будут действовать власти Кубы.

Хейфец добавил, что в стране существуют оппозиционные блогеры и СМИ. Активисты утверждают, что действия несогласных удается координировать через соцсети.