МВД сообщило об окончании расследования первого в РФ уголовного дела о договорном матче

Следственный департамент МВД России обнародовал информацию о завершении расследования уголовного дела о договорной игре футбольных клубов "Чайка" и "Черноморец".

Расследование было возбуждено после сообщения о нечестном исходе футбольного поединка в мае 2019 года. Как сообщает "МВД-Медиа", на результаты проходившего в Ростовской области матча в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги повлиял наставник футболистов из команды "Черноморец".

"Следствие считает, что тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы", — говорится на сайте ведомства.

Также отмечается, что обвиненными по статье "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса" проходят шесть экс-игроков "Черноморца" и их тренер. На сегодняшний день они остаются под подпиской о невыезде.