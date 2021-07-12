Титов: работа с предпринимателями из "лондонского списка" остановлена

Работа по возвращению в РФ предпринимателей из "лондонского списка" прекращена в связи с позицией Генпрокуратуры, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Под "лондонским списком" понимается условное обозначение предпринимателей, проживающих за границей в то время, когда в России на них заведены уголовные дела. Некоторые из этих бизнесменов согласны вернуться на родину в том случае, если Генпрокуратура гарантирует непомещение их под стражу сразу по возвращении. Однако Генпрокуратура давать подобные гарантии отказывается, из-за чего Титов прекратил работу в данном направлении.

Всего в рамках "лондонского списка" в Россию вернулись 12 предпринимателей, рассматриваются обращения еще 10. С 2018 года Титову поступило 136 прошений от российских бизнесменов за границей.