Названо условие Роспотребнадзора для проведения массовых мероприятий в регионах России

Критерии возможности проведения массовых мероприятий в субъектах Российской Федерации разработали в Роспотребнадзоре.

Массовые мероприятия с числом зрителей от одной до трех тысяч человек разрешат, если темп прироста новых случаев COVID-19 в регионе не превышает 5%. Соответствующий документ подписала глава надзорного ведомства Анна Попова.

Эффективным средством профилактики коронавируса является вакцинация. Записаться на процедуру можно на портале "Госуслуги". В Роспотребнадзоре также напомнили, что для победы над болезнью необходимо привить до 96% населения планеты.