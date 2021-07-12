Путин сравнил внешнее управление Украины с событиями 1918 года

Решение отдать Украину под внешнее управление может стать роковым, выразил уверенность президент России Владимир Путин.

Аналогичное решение в 1918 году обернулось проблемами для правящего режима в Киеве, написал он в статье "Об историческом единстве русских и украинцев". 100 лет назад Центральная рада была свергнута при прямом вмешательстве оккупационных сил. К власти пришел гетман Павел Скоропадский.

Он объявил о создании Украинской державы вместо УНР. Фактически государственное образование находилось под прямым контролем Германии. Режимы менялись еще неоднократно, часть территорий оказалась под влиянием Польши. Путин в статье указал на неустойчивость различных квазигосударственных образований, которые возникали на украинской территории после распада Российской империи.