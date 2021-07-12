Эффективность "Спутника V" против новых штаммов COVID-19 подтвердилась

В ходе исследования нашлось подтверждение эффективности "Спутника V" против новых штаммов коронавируса.

Соответствующее сообщение поступило от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Результаты проведенного исследования были опубликованы НИЦЭМ имени Гамалеи в ведущем международном журнале Vaccines.

"Вакцинация препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов", — ссылается на сообщение РИА Новости.

При этом глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что организация получает все больше информации о способности COVID-19 к трансформации и мутациям. На сегодняшний день "Спутник V", по его словам, является одной из наиболее эффективных вакцин.