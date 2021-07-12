Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в "Милан"

Итальянский "Милан" продолжает вести переговоры с руководством московского ЦСКА по переходу хорватского полузащитника Николы Влашича, сообщает Sky Italia.

Генеральный директор "россонери" Иван Газидис уведомил своего российского коллегу Романа Бабаева о готовности взять футболиста в аренду сроком на один сезон с его последующим обязательным выкупом. Российская сторона взяла паузу на размышление. Трансферная стоимость Николы Влашича оценивается в 25 млн евро.

Никола Влашич ранее заявлял, что готов попробовать свои силы в более сильном чемпионате. В числе претендентов на хорватского футболиста назывались такие команды, как "Бетис", "Севилья", "Боруссия" (Дортмунд) и петербургский "Зенит".