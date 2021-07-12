"Общая беда": Путин прокомментировал "стену" между Россией и Украиной

Ситуацию с возникшей между Украиной и Россией "стеной" оценил президент РФ Владимир Путин. Видение ситуации между странами он описал в статье о единстве русских и украинцев.
Разногласия, которые в последние годы возникли между Россией и Украиной, — общая беда двух государств. Они являются последствиями ошибок, которые в разные годы допустили власти государств, уверен президент РФ.
"Это и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства", — пишет он.
В ходе прямой линии президент РФ заявил о намерениях написать статью, посвященную проблеме единства русских и украинцев. Материал доступен для чтения на официальном сайте Кремля. Также статья переведена на украинский язык.