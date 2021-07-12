Путин в статье об Украине заявил о ненужности Донбасса Киеву

Президент России Владимир Путин написал обещанную на прямой линии статью о единстве русских и украинцев.

В опубликованной на сайте Кремля статье Путин еще раз подчеркнул, что считает славянские народы единым целом. А враждебную обстановку, которая разворачивается последние годы, можно охарактеризовать как общую беду и трагедию.

«Это, прежде всего, последствия наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву нашего единства», — пишет президент РФ.

Путин напомнил, что славянские народы были едины со времен Древней Руси. Людей объединял язык, хозяйственные связи и православная вера. Однако сегодня украинские элиты пытаются мотивировать независимость своего государства путем отрицания своего прошлого.

«Стали мифоло­гизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Рос­сийской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллек­тивизации, голода начала 30-х годов выдавать за геноцид украинского народа», — указал Путин.

Российский президент отметил, что Запад настраивает политическую систему Украины таким образом, чтобы властьимущие сменялись, а враждебность к РФ сохранялась.

«Основным пред­выборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришел к власти. Обещания оказались враньем. Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Укра­ине и вокруг Донбасса еще и деградировала», — добавил Путин.

Так, Киев упорствует выполнять Минские соглашения, направленные на мирное разрешение конфликта в Донбассе. Киевские власти не стремятся ни серьезно обсуждать статус Донбасса, ни гарантии для местных жителей. Вместо этого власти устраивают кровавые провокации, эксплуатируют образ «жертвы внешней агрессии» и продают русофобию.