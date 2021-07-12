Путин в статье об Украине заявил о ненужности Донбасса Киеву

Президент России Владимир Путин написал обещанную на прямой линии статью о единстве русских и украинцев.
В опубликованной на сайте Кремля статье Путин еще раз подчеркнул, что считает славянские народы единым целом. А враждебную обстановку, которая разворачивается последние годы, можно охарактеризовать как общую беду и трагедию.
«Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства», — пишет президент РФ.
Путин напомнил, что славянские народы были едины со времен Древней Руси. Людей объединял язык, хозяйственные связи и православная вера. Однако сегодня украинские элиты пытаются мотивировать независимость своего государства путем отрицания своего прошлого.
«Стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов выдавать за геноцид украинского народа», — указал Путин.
Российский президент отметил, что Запад настраивает политическую систему Украины таким образом, чтобы властьимущие сменялись, а враждебность к РФ сохранялась.
«Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришел к власти. Обещания оказались враньем. Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала», — добавил Путин.
Так, Киев упорствует выполнять Минские соглашения, направленные на мирное разрешение конфликта в Донбассе. Киевские власти не стремятся ни серьезно обсуждать статус Донбасса, ни гарантии для местных жителей. Вместо этого власти устраивают кровавые провокации, эксплуатируют образ «жертвы внешней агрессии» и продают русофобию.
«Словом, любыми способами привлекают к себе внимание внешних покровителей и хозяев. Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен», — высказался президент РФ.