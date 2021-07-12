Путин в статье заявил, что Запад использует Украину в качестве проекта "анти-Россия"

Президент РФ Владимир Путин написал статью о взаимоотношениях России и Украины. Материал опубликован на официальном сайте Кремля на двух языках: русском и украинском.

В статье говорится, что глава российского государства воспринимает русских и украинцев как единый народ. Поэтому возникшую за последние годы между Москвой и Киевом "стену" он воспринимает как большую трагедию.

"Это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства", — указал Путин.

По его словам, РФ понятны все ухищрения Запада, который использовал формулу "разделяй и властвуй", чтобы сделать из Украины "анти-Россию". При этом Москва все равно остается открытой для диалога с Киевом. Однако Россия хочет понимать, что Украина отстаивает собственные интересы, а не "обслуживает чужие".