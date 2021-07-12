Берлин отменил встречу Зеленского с министром обороны Германии

Встреча президента Украины с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменена, сообщил представитель немецкого оборонного ведомства.

Причина данного решения не названа. Встреча была запланирована в рамках большой программы визита украинского лидера в Правительство Германии. Однако оказалось, что переговоры отменены и не состоятся. Дополнительная информация не сообщается.

Зеленский прибыл в столицу Германии с двухдневным рабочим визитом. В ходе поездки он уже встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и планирует побеседовать с канцлером Ангелой Меркель.