Движение "Талибан" обратилось к Москве с просьбой об отмене санкций ООН

Запрещенное в РФ движение "Талибан"1 просит Москву помочь с отменой наложенных на него рестрикций, сообщил представитель офиса организации в Дохе Сухейль Шахин.

О заявлении Шахина сообщило РИА Новости. Просьба талибов нацелена на содействие Москвы в вопросе отмены санкций, наложенных на них Советом Безопасности (СБ) ООН, в котором Россия является постоянным членом с правом вето.

Россия — не единственная страна, к которой террористическое движение обращается с подобной просьбой. В 2020 году "Талибан" заключил соглашение с США, по которому Вашингтон обязуется приложить усилия для исключения организации из всех черных списков. В России заявили, что пойдут на отмену санкций только в том случае, если это решение примет СБ ООН.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации