Знойный июль Явлинского. Почему «Яблоко» не созрело для Госдумы

Для основателя «Яблока» Григория Явлинского июль выдался жарким во всех смыслах. Решение корифея российской политики не баллотироваться в Госдуму вызывало недоумение у сторонников демпартии. По итогам партийного съезда, который состоялся в начале месяца, Явлинский заверил, что хочет уступить дорогу молодым, но будет работать рядом с ними.

«Яблоко» в этот раз предлагает совершенно особый список — список нового поколения. Этим людям в основном до 40 лет. Мы уверены, что если их поддержит избиратель, то у них есть шанс очень хорошо работать в Госдуме», — сказал на съезде Явлинский.

Примечательно, что впервые в истории «Яблока» в центральной части общефедерального списка будет значиться одна фамилия — председателя, 42-летнего петербуржца Николая Рыбакова.

Изначально Рыбаков курировал в партии «зеленую» повестку, а в 2018 году возглавлял штаб «фруктовых» демократов на выборах в Мосгордуму. Стратегия доморощенного политтехнолога принесла плоды — депутатами стали четыре кандидата.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

В целом Рыбаков считается перспективным политиком, однако его проблема заключается в локальной узнаваемости. Большая Россия знает, кто такой Явлинский, но едва ли слышала про Рыбакова, полагает ряд экспертов.

«Я с трудом могу вспомнить, как выглядит глава партии «Яблоко» Рыбаков. Для того, чтобы вспомнить, как он выглядит, мне надо погуглить его фотографию. Явлинский хотя бы был узнаваемой фигурой, а вместо него ставить во главе списке единственного ноунейма, не уверен, что это хороший вариант», — рассуждал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко.

Очередная медийная волна упреков и недоумения накрыла Григория Алексеевича после того, как из яблочной обоймы неожиданно выпал политик-тяжеловес — экс-глава Федеральной антимонопольной службы, а ныне помощник премьер-министра РФ Игорь Артемьев. По информации источника URA.RU, Явлинский выступил резко против Артемьева во главе федерального списка из опасений, что от партии отвернется протестный электорат.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Председатель партии «Яблоко» с 2015 по 2019 годы, депутат заксобрания Карелии Эмилия Слабунова заверила «Политику Сегодня», что источник уральского издания неправ.

«Много серьезных и важных вопросов лично с Явлинским обсуждала и ничего подобного он не говорил. Поэтому не считаю эту информацию правдоподобной. <…> Возможно, он [Артемьев] не захотел. Я это даже комментировать не буду, потому что у меня нет информации по этому поводу. Если что-то имело бы место быть, я бы это знала», — сказала Слабунова.

Член политкомитета «Яблока», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин в свою очередь назвал информацию о запрете Явлинского на участие Артемьева «полной ерундой».

«Насколько я знаю, Артемьев и не собирался участвовать в выборах по личным причинам, и никто ему ни в чем не отказывал», — сказал Митрохин «ПС».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с «Политикой Сегодня» связал отсутствие Артемьева с тем, что основатель «Яблока» ревностно оберегает как свое политическое детище, так и свое будущее, устраняя потенциально сильных конкурентов.

«Артемьев — очень серьезный конкурент для Явлинского. — говорит Мухин. — На излете политической карьеры Явлинский мог потерять все, партию в том числе, если бы Артемьев провел ее в Госдуму. Понятно, что многие партийцы видели бы в Артемьеве перспективу. Попытка наполнить старые меха новым вином могла бы сработать. Явлинский лично для себя увидел эту опасность и, скорее всего, пошел на этот рискованный шаг. Многие ожидали, что список возглавит помощник премьер-министра, что сделает партию, мягко говоря, проходной».

В качестве аргумента о том, что партия окончательно утратила способность перетягивать в свой лагерь протестный электорат и превратилась в вещь в себе, интерпретировался призыв Явлинского к сторонникам Навального не голосовать за «Яблоко».

«Мы не будем проводить политику Навального. Мы не приглашаем его сторонников в наши списки. Те, кто хочет голосовать за Навального, за нас голосовать не надо. Потому что мы не хотим вас обманывать, мы никогда не будем проводить его политику», - сказал Григорий Явлинский в интервью телеканалу «Дождь».

Слова основателя «Яблока» срезонировали как в блогосфере, так и в отделениях демпартии и послужили очередным поводом упрекнуть Явлинского в сотрудничестве с российской властью. Однако ряд экспертов счел решение взвешенным, поскольку сторонники Навального со своим экстремистским шлейфом стали слишком токсичны даже для либеральных партий.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Вместе с тем категорический отказ связываться с силами, которые по словам Явлинского, вредят России, не помешал «Яблоку» выдвинуть кандидатуру исполнительного директора ликвидированной организации «Открытая Россия» (основана олигархом Михаилом Ходорковским и признана нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова. В настоящий момент он находится под арестом в Краснодарском крае по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации.

«Пивоваров включен в список для того, чтобы хоть как-то помочь ему в его ситуации, когда он находится в следственном изоляторе. По поводу рисков [связанных с участием Пивоварова], мы этот вопрос не изучали, для нас это не являлось мотивом при утверждении списков», — объяснил «ПС» Сергей Митрохин.

Global Look Press / Zamir Usmanov / Global Look Press

Что же касается перспектив «Яблока» во главе с Рыбаковым, то, по словам Митрохина, такой ход «дает возможность регионам получить как можно больше голосов». В качестве примера собеседник привел свердловскую группу депутатов, которая «при таком раскладе имеет шанс пройти в Госдуму».

Алексей Мухин напротив оценил потенциал «Яблока» с нынешним председателем во главе федерального списка скептически, назвав Рыбакова «отличником, замечательным, но слишком правильным человеком, чтобы возглавлять оппозиционную партию».

Все упомянутые противоречия, по мнению эксперта, свидетельствуют о кризисе в «Яблоке» и могут сыграть с детищем Явлинского злую шутку в ответственный момент избирательной кампании.

«Кораблик может идти, но постепенно по ходу разваливаться, и при заходе в порт, то есть при голосовании, просто может оказаться, что уже и корабля-то никакого нет».

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва впервые пройдут в России в рамках трехдневного голосования грядущей осенью. В воскресенье «Яблоко» подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов, включив в список одномандатников 159 человек. У демократов остается право заявить кандидатов по округам до 25 июля.

«Яблоко» попытается завоевать голоса избирателей с программой «Свобода и закон», в которой ставка сделана на рост благосостояния граждан, реформы и нормализацию отношений с международным сообществом.