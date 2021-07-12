Дело против московского судьи возбудят с согласия ВККС

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в отношении судьи Арбитражного суда Елены Кондрат.

Ранее Следственный комитет РФ ходатайствовал о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Кондрат Елены Николаевны по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, сообщает ТАСС.

Судью подозревают в крупном взяточничестве. Согласно российскому законодательству, судьи считаются спецсубъектами, дело против них могут возбудить только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.