Перенесший операцию Макгрегор обратился к Порье

Конор Макгрегор, потерпевший второе поражение от Дастина Порье, обратился к сопернику после перенесенной операции на ноге.

Ирландский боец MMA Макгрегор считает, что его соперник по поединку на турнире UFC 264 не заслужил победу. Лидер рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира, по версии Forbes, обратился к Порье в Twitter-аккаунте.

"Дастин, можешь праздновать эту незаконную победу сколько хочешь. Но ты ничего не доказал в этом бою. Второй раунд должен был показать все", — написал Макгрегор.

Третий поединок бойцов из Ирландии и США прошел в Лас Вегасе 11 июля. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал ногу. Рефери зафиксировали победу Порье. Теперь американец будет драться за чемпионский пояс. Президент UFC Дана Уайт не исключил, что промоушен организует четвертый бой Макгрегора и Порье.