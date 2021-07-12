Украинский политолог спрогнозировал нулевой результат визита Зеленского в ФРГ

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель не станут прорывом в главных вопросах, интересующих Киев. Такое мнение озвучил старший эксперт программы европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего Андреас Умланд изданию «Главред».

Непростой диалог, по мнению политолога, ожидает лидеров двух стран в первую очередь из-за введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Зеленский и Меркель занимают в корне различные позиции на этот счет.

Умланд не исключает, что украинский лидер попытается спекулировать конфликтом в Донбассе и выдвинет мораторий на запуск «СП-2» до тех пор, пока на востоке Украины не завершатся военные действия.

«Кроме того, он [Зеленский] также может поднять и технический вопрос, а именно то, насколько долго украинская ГТС [газотранспортная система] сможет выполнять свою внутреннюю функцию, если не будет транзита между ЕС и РФ. Этого вообще пока не понимают в Германии, так как немецкая дискуссия по «СП-2» сводится к тому, что это – чисто коммерческий проект между ФРГ и Россией, в который Украине не стоит вообще вмешиваться. И задача Украины, а конкретно Зеленского – развить альтернативный нарратив», – сказал эксперт.

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Эксперт склоняется к тому, что газопровод в итоге будет достроен, а вот запуск его так и не состоится. А если голубое топливо из России все-таки пустят по трубам в Европу, Германия предложит Украине лишь «символическую компенсацию», арендовав ГТС для хранения газа или транспортировки, к примеру, низкоуглеродного водорода.

Наверняка Зеленский будет говорить про Крым и Донбасс, полагает Умланд.

«Тут Германия, в принципе, занимает ту же позицию, что и Украина и серьезных разногласий тут нет. Потому тут могут обсуждать вопрос дополнительных санкций, но проблема в том, что на эти санкции должны согласиться все члены ЕС и это не совсем тема сугубо украино-немецких отношений», – резюмировал украинский политолог.

Умланд убежден, что Зеленский воспользуется возможностью в очередной раз заявить о желании Украины вступить в Евросоюз и НАТО. Однако и здесь его будет ждать провал. В случае с ЕС, вопрос членства носит технический характер, а вот в НАТО страну не примут исключительно из-за страха перед Россией, считает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Владимир Зеленский прибыл в Германию 12 июля. Он уже встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, лидеры стран обсудили ход вакцинации, а также реформы, проводимые на Украине. Запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Ранее стало известно о том, что Берлин отменил встречу Зеленского с немецким министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. О причинах такого решения не сообщается.