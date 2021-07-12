Президент Украины нацелен добиться остановки проекта "Северный поток — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский намерен убедить канцлера Германии Ангелу Меркель остановить реализацию проекта "Северный поток — 2".

Борьба с "СП-2" станет одной из ключевых тем переговоров украинского лидера с канцлером ФРГ, отметил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Впрочем, немецкий кабмин уже перечеркнул надежды киевской делегации на успех, обозначив неизменность своей позиции по трубопроводу. Поэтому нацеленность украинского лидера добиться пересмотра мнения Меркель обречена на провал.

Министерство экономики ФРГ уже выдало компании Nord Stream AG все необходимые разрешения для завершения строительства. Прокладка трубопровода может завершиться уже в августе, затем последует закачка газа.